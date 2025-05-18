Bodrum FK, Trabzonspor'u İlk Yarıda Geçti: 1-0

Bodrum FK, Trabzonspor'u İlk Yarıda Geçti: 1-0
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı Bodrum FK'nın 12. dakikada Taylan Antalyalı'nın golüyle 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada, ev sahibi takımda Bardhi baskıyla topu kaptı, ortadan taşıyıp ceza sahasına koşan Taylan'a pasını verdi. Taylan düzgün bir kontrolle penaltı noktasına yaklaştı, sağ ayağıyla sol köşeye vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-0

26. dakikada Trabzonspor'da Cham'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan'ın şutunu, kaleci Sousa kurtardı.

29. dakikada, Bodrum FK'dan Ahmet'in pasında Bardhi ceza alanında iki kez şutladı, ilkini Taha çıkardı, ikincisi direkten döndü. Dönen topa Üzeyir vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Taylan Antalyalı, Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar

Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Dimitrov, Puşcaş, Okita, Brazao, Mohammed, Celal Dumanlı, Ege Bilsel

Teknik Direktör: Jose Morais

Terabzonspor: Taha Tepe, Draguş, Malheiro, Okay Yokuşlu, Lundstram, Arif Boşluk, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Zubkov, Cham, Nwakaeme

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Mendy, Visca, Sikan, Jabol, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Taylan Antalyalı (dk. 12) (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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