Sefer Yılmaz: "Anlamsız bir şekilde golümüz iptal oldu"

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Sarıyer mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada buldukları golün anlamsız bir şekilde iptal edildiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Çok zorlu bir maç olacağını biliyorduk, öyle de oldu. İki tarafa da gitti geldi. İlk yarıda penaltıyı kaçırdık. İkinci yarıda da istemediğimiz, bireysel bir hatadan kalemizde golü gördük. Daha sonra bütün riskleri alarak yüklendik. Golü de bulduk ama anlamsız bir şekilde golümüz iptal oldu. 3-4 tane sakat veya cezalı oyuncumuzun olması, kaptanımız Fredy'nin Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi bizi bir hayli zorladı. Bunun sonucunda da son 3-4 haftada istemediğimiz sonuçlar aldık. İnşallah ikinci devrede bütün eksiklerimizi tamamlayıp özlenen Bodrum'u izletmek istiyoruz. Sarıyer'i de tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL