Sefer Yılmaz: "Avantajla ikinci maça gitmek istiyoruz"

Bodrum FK'nın Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Çorum FK ile yapacakları Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçı öncesi açıklamalarda bulundu ve galip gelerek ikinci maça avantajlı gitmeyi hedeflediklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'de play-off 2. tur ilk maçında Bodrum FK, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda Çorum FK ile karşılaşacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik heyet koordinesinde çalışmalarına devam eden yeşil-beyazlılar, zorlu mücadelenin ilk ayağında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Antrenmanlarda oyuncuların hırslı ve istekli oldukları gözlenirken, taktik ağırlıklı çalışmalarla maça odaklanıldı.

Karşılaşma öncesi değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Çok zor bir maç olacak. Bunun farkı, iki maçlı bir eleme maçı olması. Pendik maçı tek maçtı ve onun stresi de daha farklıydı. Hatanın artık telafi edilemeyeceği bir maçtı. Bu, iki maçlı bir oyun olacak. Daha önce de ligde iki defa karşılaştığımız rakibimiz, bu ligin de en güçlü ekiplerinden; kadro olarak, oyun olarak, teknik heyeti olsun, futbolcuları olsun. O yüzden biz Çorum maçının ne kadar zor geçeceğini biliyoruz. Ona göre de hazırlıklarımız sürüyor. Keyifliyiz, neşeliyiz. Sakatlarımızın da çoğu düzeldi, aramıza katıldı. Vallahi çok keyifli bir maç olacak. Taraftarımız çok iyiydi. Biliyorsunuz maçtan sonra ilk önce onlara teşekkür ettik. Yine maça bekliyoruz. Aynı coşkuyla, istekle bizi desteklemelerini bekliyoruz. Onların gücüyle birlikte şu iki maçlık periyodun ilk maçından, özellikle güzel bir galibiyetle ve avantajla ikinci maça gitmek istiyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
