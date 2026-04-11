Haberler

Sefer Yılmaz: "Bugün çok sevindiğimiz bir puan olmadı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum FK, Bandırmaspor ile oynadığı maçta golsüz berabere kaldı. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, takımının performansından memnun olduğunu fakat taraftara galibiyet hediye edememenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Bandırmaspor maçının ardından, "Bugün çok sevindiğimiz bir puan olmadı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Bodrum FK, sahasında Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Zor bir rakiple oynadıklarını söyleyen Sefer Yılmaz, "Son haftalarda çok formda bir ekip. İki hafta önce Çorum'u deplasmanda yenen bir takım. Bizi de zorlayacakları belliydi ama futbol adına bugün gerçekten çok mutluyuz. Rakibimize hiç pozisyon vermedik hemen hemen. Bir haftada bu çok zorlu üçüncü maçımızdı. Çok kısa bir sürede üçüncü maçımızı oynadık. Üç tane de çok net gol pozisyonu kaçırdık; Haqi Osman'ın, Celal'in ve Burak'ın yüzde yüzlük golleri. Kalemize neredeyse şut attırmadık. Sadece birkaç tane duran toptan bir karambol oldu. O açıdan çok mutluyuz ama tabii tek üzüntümüz taraftarımıza galibiyet armağan edememek. Ama inşallah önümüzdeki hafta Erzurum maçında galibiyet hediye edeceğiz. Futbolcularımız adına çok sevinçliyiz. Hemen hemen çalıştığımız bütün her şeyi sahada uyguladılar, yansıttılar. Form durumumuz gayet iyi. Ligin sonu yaklaşıyor, play-off'lara az kaldı. Bu form durumumuzu devam ettirip yeni galibiyet serisiyle inşallah play-off'lara güçlü bir şekilde girip hedefimiz olan Süper Lig'e kavuşmak istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı

Gece boyunca masadalar! Dünya, Pakistan'dan gelecek habere odaklandı
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf

Yıllarca unutulmayacak bir fotoğraf
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

Erdoğan'la ilgili hadsiz çıkışına tepkiler çığ gibi büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 3 dakikada tepetaklak oldu

3 dakikada tepetaklak oldu
Bayern Münih 54 yıllık gol rekorunu kırdı

Bu adamlar tam bir canavar! 29 maçta attıkları gol sayısı inanılmaz
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek

Dün geceye damga vuran kare!

Hakan Çalhanoğlu, futbolu bırakmasının ardından yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum

Futbolu bırakınca yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 3 dakikada tepetaklak oldu

3 dakikada tepetaklak oldu
Gülsim Ali’den şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler

Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor

Katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor