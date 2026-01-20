Haberler

Bodrum FK Teknik Direktörü Eşer, bahis soruşturması kapsamında PDFK'ya sev edildi

Güncelleme:
Bodrum Futbol Kulübü'nün Teknik Direktörü Burhan Eşer, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, son beş yılda 297 antrenörün bahis soruşturması nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burhan Eşer, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PDFK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen yeni isimlerle ilgili açıklama yapıldı. Süper Lig harici profesyonel liglerde son beş yılda görev yapan 297 antrenörün bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği bildirildi.

Ligde haftalardır galip gelemeyen ve dün akşam konuk ettiği Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Bodrum FK'da Teknik Direktör Burhan Eşer'in de PDFK'ya sevk edildiği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
