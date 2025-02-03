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Bodrum FK, Teknik Direktör Volkan Demirel ile Yollarını Ayırdı

Bodrum FK, Teknik Direktör Volkan Demirel ile Yollarını Ayırdı
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Bodrum Futbol Kulübü, teknik direktör Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Demirel yönetiminde 11 maçta sadece 1 galibiyet elde eden takım, yeni bir döneme geçiyor.

Bodrum Futbol Kulübü, Teknik Direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Bodrum FK'da, Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Bodrum FK, Volkan Demirel yönetiminde ligde 11 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak, 6 puan topladı.

Muğla temsilcisi, Türkiye Kupası'nda ise 2 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Kulübün As Başkanı Selahattin Polat da yeni bir döneme başladıklarını belirterek, "Bodrum FK olarak, teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine ve ekibine katkıları için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz. Bu yeni dönemde, daha güçlü ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Taraftarlarımızı yanımızda görmek, gücümüze güç katmak için her zaman en büyük desteğimiz olmaya davet ediyoruz. Birlikte daha büyük başarılara imza atacağız" dedi.

Bodrum FK, bu hafta seyircisi önünde çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'la, pazartesi günü de Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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