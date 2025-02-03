Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Yenidoğan Çetesi sanığına cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler kuruyor

İsrail, Suriye'ye iyice yerleşiyor! İşgalde bir adım öteye geçtiler

Bodrum FK'da Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Futbol Kulübü, teknik direktör Volkan Demirel ile olan sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Demirel ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'da, alınan kötü sonuçların ardından Volkan Demirel'le yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig'den kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Muğla ekibi Bodrum FK, İsmet Taşdemir'le yolları ayırıp Volkan Demirel ile anlaşmıştı.

SADECE 2 GALİBİYET ALABİLDİ

Ancak Bodrum FK'ya Volkan Demirel de çare olamadı. 1 Kasım'da göreve başlayan Volkan Demirel Bodrum FK'nın başında 13 maça çıkarken 0.77 puan ortalaması tutturdu. 13 maçta 2 galibiyet elde eden Volkan Demirel,4 beraberlik alırken 7 de mağlubiyet aldı.

Bodrum FK'da Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Spor
img

Fransa Cumhurbaşkanı ABD'yi tehdit etti
img

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
img

Canlı yayında isyan etti
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıYasar Unal:

Volkan başarılı bir teknik direktör bence. Ama ne yazık ki Bodrumspor'un kadrosu çok zayıftı.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelike Taştan:

Zaten sırf Galatasaray a çelme takabilmek için gelmişti. Amacına ulaşamayınca böyle oldu işte ;)

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVeysi Ataş:

Hakemler galatasarayli teknik direktorlerin takımlarını kolluyor. Lig sadece onlara kalsin istiyorlar.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

Buda dikiş tutmadı bir yerde

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahmut Şahin:

Bodrum kümeye.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevap :

3 ay tatil yaptı.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

Volkan her isteyen takıma gidersen kariyer yapamazsın

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

volkan sen Hataya geri dön

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıADANALI :

hatayda zor bir deprem süreci geçirdi, ege izmirve dolayısıyla tehdit alanı içerisindeki bodrumda da depremler sıklaştı. Ailesni götürmek istemiş olabilir.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtolgn:

Volkan kendisi ile barışık değil. Formuna girsin ondan iyi direktör yok. Herşey zamanla. Yolun açık olsun Volkanım.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık

Celal Şengör'den Ege'deki depremler için tedirgin eden sözler
Canlı anlatım! Maç golle başladı

Maç golle başladı! Tempo inanılmaz
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.