Bodrum FK'da Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Bodrum Futbol Kulübü, teknik direktör Volkan Demirel ile olan sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Demirel ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'da, alınan kötü sonuçların ardından Volkan Demirel'le yollar ayrıldı.
Geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig'den kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Muğla ekibi Bodrum FK, İsmet Taşdemir'le yolları ayırıp Volkan Demirel ile anlaşmıştı.
SADECE 2 GALİBİYET ALABİLDİ
Ancak Bodrum FK'ya Volkan Demirel de çare olamadı. 1 Kasım'da göreve başlayan Volkan Demirel Bodrum FK'nın başında 13 maça çıkarken 0.77 puan ortalaması tutturdu. 13 maçta 2 galibiyet elde eden Volkan Demirel,4 beraberlik alırken 7 de mağlubiyet aldı.