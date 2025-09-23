Bodrum FK, Stuttgart Kulübü ile İş Birliği İçin Ziyaret Gerçekleştirdi

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Almanya'nın köklü kulüplerinden Stuttgart'ı ziyaret ederek iki kulüp arasında iş birliği ve dostluk adımı attı.

Stuttgart Kulüp Başkanı Dietmar Allgaier ve CEO Alex Wehrle ile görüşen Polat, altyapı, deneyim paylaşımı ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette iki kulübün yöneticileri, karşılıklı olarak isimlerinin yazılı olduğu formaları birbirlerine hediye etti. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Vekilimiz Selahattin Polat'tan VfB Stuttgart Ziyareti. Kulüp Başkan Vekilimiz Selahattin Polat, Almanya'nın köklü spor kulüplerinden Stuttgart'ı ziyaret etti. Görüşmede Stuttgart Kulüp Başkanı Dietmar Allgaier ve Kulüp CEO'su Alex Wehrle ile bir araya gelinerek iki kulüp arasında iş birliği ve deneyim paylaşımına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret kapsamında, Bodrum FK ve Stuttgart yöneticileri karşılıklı olarak isimlerinin yer aldığı formaları takdim ettiler. Nazik davetleri için Stuttgart Yönetim Kurulu Üyesi Murat Altuntaş'a kulübümüz adına teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA