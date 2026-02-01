Haberler

Bodrum FK krizlere rağmen Süper Lig yarışında

Bodrum Futbol Kulübü, Serikspor'u 3-0 yenerek 1. Lig'de 2'de 2 yaptı. Takım, başkanlık değişiklikleri ve oyuncu kayıplarına rağmen Süper Lig yarışında umudunu koruyor.

1'inci Lig'de evinde Serikspor'u 3-0 yenip 2'de 2 yapan Bodrum Futbol Kulübü tüm olumsuzluklara rağmen Süper Lig yarışından kopmadı. Öztürk Aliesi'nin kulüpteki sorumluluklarını devretmesiyle önce başkan Fikret Öztürk'ün görevinde ayrıldığı Bodrum FK'da haziran ayında başkanlığı devralan Aşkın Demir de istifasını sundu. Ardından Taner Ankara'nın başkanlık koltuğuna oturduğu yeşil-beyazlılar as oyuncularıyla yollarını ayırmak durumunda kaldı. Takımın yıldızı Fredy transferde Çorum FK'ya giderken Dimitrov ise Amed Sportif'le imzaladı.

Takımın diğer önemli oyuncusu Cenk Şen de yol ayrımına geldi. Tüm olumsuzluklar yaşanırken camia bahis soruşturması kapsamında teknik direktör Burhan Eşer'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesiyle sarsıldı. PFDK, teknik patron Burhan Eşer'e 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar son 6 ay içinde büyük sıkıntılar yaşadı. Takım ise olumsuzlukların gölgesinden çıktığı Serikspor maçını 3-0 kazanarak camiaya moral verdi. Puanını 39'a çıkaran Ege temsilcisi Play-Off hattındaki yerini korurken ilk 2 yolunda yeniden ümit tazelemiş oldu.

