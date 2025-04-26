Bodrum FK, Samsunspor'a 2-1 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta tartışmalı anlar yaşandı; 90. dakikada Samsunspor'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve Bodrum FK yöneticisi hakemin kararına itiraz etti.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
77. dakikada sağ kanattan Fredy'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Puşcaş'ın kafa vuruşunda Yunus Emre topu çizgiden çıkardı.
90. dakikada Samsunspor ceza sahasına gönderilen ortada Puşcaş'ın indirdiği topu Bardhi boş ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
90+11. dakikada Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna sahaya girerek hakemin kararına itiraz etti. Polis ekipleri yöneticiyi dışarı çıkardı.
Hakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Mehmet Akıncı
Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün (Ege Bilsel dk. 60), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı (Celal Dumanlı dk. 88), Fredy, Ahmet Aslan (Gökdeniz Bayrakdar dk. 79), Bardhi, Okita (Mohammed dk. 60), Seferi (Puşcaş dk. 60)
Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Brazao, Herelle
Teknik Direktör: Jose Morais
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Celil Yüksel dk. 69), Satka, Drongelen, Marc Bola (Soner Gönül dk. 69), Yunus Emre Çift (Mouandilmadji dk. 79), Olivier Ntcham, Schindler, Carlo Holse, Emre Kılınç (Muja dk. 88), Dimata
Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Soner Aydoğdu, Flavien Tait, Muhammet Özbaskıcı, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis
Goller: Ahmet Aslan (dk. 3), (Bodrum FK), Ntcham (dk. 12), Dimata (dk. 28) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Olivier Ntcham, Okan Kocuk, Rick Van Drongelen, Carlo Holse (Samsunspor), Ajati, Fredy (Bodrum FK) - MUĞLA