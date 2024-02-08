Bodrum FK, Sakaryaspor'u ağırlayacak

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sakaryaspor'u ağırlayacak Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör İsmet Taşdemir, "Play-off'taki yerimizi sağlamlaştırmanın derdindeyiz. En kötü ihtimalle geçen sene yaşadığımız o coşkuyu tekrar yaşamak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Bodrum FK, 10 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Kenan Özer, Süleyman Özdamar ve kaleci Diogo Sousa maçta forma giyemeyecek. Ligde Gençlerbirliği'ni 1-0, Ümraniyespor'u 2-1 yenerek galibiyet serisi yakalayan yeşil-beyazlı ekip, taraftarı önünde Sakaryaspor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Bodrum FK, play-off hattında 38 puanla 4. sırada bulunuyor.

"Play-off'taki yerimizi sağlamlaştırmanın derdindeyiz"

Zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceklerini ancak zorluklarla mücadele edebilmeyi öğrendiklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Galibiyet serisinin ikisi yakalandı ama her geçen hafta daha da zorlaşıyor. Ligin gidişatı bizim açımızdan ve her takım açısından çok farklı. Özellikle Eyüpspor'un, Giresunspor'a puan kaybetmesiyle bu ligde her şeyin olabileceğini bir kere daha gördük. Dolayısıyla biz de bu ligde var olmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk şarkıları bizim için daha erken, biz birazcık daha gerçekçi bakıyoruz. Play-off'taki yerimizi sağlamlaştırmanın derdindeyiz. En kötü ihtimalle geçen sene yaşadığımız o coşkuyu tekrar yaşamak istiyoruz. Alttan da takımlar geldi, Bolu eklendi. Diğer haftalarda sürpriz bir takım da çıkış yakalayabilir. İçeride üst üste 2 maç oynuyoruz. Zor maçlar. Sakarya iyi bir takım ve her sene şampiyonluk kovalayan bir takım. Her maç bizim için zor. Zorluklarla boğuşmasını öğrendik. Daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Her skora açık bir maç. İnşallah bütün doğruları yapıp, kazanan taraf oluruz. Kenan'ın hem sakatlığı var hem de cezalı durumda. Süleyman Özdamar'ın bir sakatlığı var 3-4 maçta bizimle olmayacak ve Diogo'da sakat, o da 3-4 hafta bizimle olamayacak" dedi.

Bodrum FK'nın genç futbolcusu Ege Bilsel ise, "Yuvama döndüğüm için çok mutluyum, alt yapıdan beri bu kulüpteydim. Kendimi ispatlayıp Antalya'ya gittim. Tekrar buraya geldim. Takım çok iyi. Süper Lig'e çıkmaya oynuyoruz ve buna inanıyoruz. Zorlu bir maçımız var. inşallah Sakaryaspor'u yenip yolumuza güzel devam edeceğiz" diye konuştu. - MUĞLA