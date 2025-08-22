Bodrum FK, Sakaryaspor ile Galibiyet İçin Sahada

Bodrum FK, Sakaryaspor ile Galibiyet İçin Sahada
Bodrum Futbol Kulübü, 1. Lig'de Sakaryaspor'u konuk ediyor. Teknik Direktör Burhan Eşer, takımın galibiyet hedefinde olduğunu vurguladı. Maç öncesi bilet fiyatları ve indirimler dikkat çekiyor.

1'inci Lig'de sezonun ilk iki maçından beraberlikle ayrılan Bodrum Futbol Kulübü yarın Sakaryaspor'u ilk galibiyetini elde etme hedefiyle konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak 90 dakikayı Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Bilet fiyatları VIP 3 bin, maraton bin, kuzey ve güney kale arkası 750, misafir ise 975 TL olarak belirlenirken, kadın ve öğrenci taraftarlara yüzde 20 indirim yapılacak. Sakaryaspor ligin ilk haftalarında 1 galibiyet, 1 beraberlik 4 puan topladı. Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, bu kez kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.

