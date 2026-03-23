Bodrum FK uygun adım Play-Off'a

Bodrum FK uygun adım Play-Off'a
Süper Lig'de geçen yıl küme düşen Bodrum FK, teknik direktörünün ceza almasına rağmen İstanbulspor'u 1-0 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve Play-Off biletine bir adım daha yaklaştı. Takım, kalan maçlarıyla saha avantajı elde etmeyi hedefliyor.

SÜPER Lig'de geçen yıl tek sezonluk mücadele sonrası küme düşen Bodrum FK bu sezon yönetim ve kadro değişiklikleri, teknik direktörünün bahis soruşturmasında ceza almasına rağmen emin adımlarla Play-Off'a yürüyor. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini İstanbulspor'u deplasmanda yıldız golcüsü Seferi'nin tek golüyle 1-0 yenerek alan Bodrum FK puanını 57 yaparak dördüncü sıradaki yerini korudu. Puan tablosunda sekizinci sıradaki Keçiörengücü'ne 10 puan fark atan yeşil-beyazlı ekip normal sezonun bitimine 6 maç kala Play-Off biletini büyük oranda cebine koydu.

Play-Off'a saha avantajıyla girmek için de puan farkını açan Bodrum ekibi kalan maçlarını Ümraniyespor, Çorum FK (D), Bandırmaspor, Erzurumspor, Amed Sportif Faaliyetler (D) ve Sarıyerspor'la oynayacak. Bodrum FK'da başkanlık bu sezon iki kez el değiştirirken takımı TFF 2'nci Lig'den Süper Lig'e kadar taşıyan Öztürk Ailesi hisselerini devretmişti. Teknik direktör Burhan Eşer ocak ayı sonunda 6 ay ceza alıp sezonu kapatırken, takımın önemli oyuncuları da ayrılmıştı.

AJETI VE ALİ MİLLİ TAKIMLARDA

Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu ve Arlind Ajeti sezona verilen arada milli takımlara davet edildi. Yeşil-beyazlı kulüp, "Futbolcularımız Ali Habeşoğlu ve Arlind Ajeti, milli takımlarının aday kadrolarına davet edildi. Ali Habeşoğlu, Ümit Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının; Arlind Ajeti ise Arnavutluk Milli Takımı'nın Polonya ile oynayacağı FIFA Dünya Kupası Play-Off Turu yarı final müsabakasının aday kadrosunda yer aldı. Oyuncularımıza başarılar dileriz" açıklamasını yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt! Bu sözler dünyayı felakete sürükler
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu

Savaşta tehlikeli yakınlaşma! Türkiye'nin yanı başı vuruldu
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı

Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız

Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket

Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket
Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu

Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama

Yok böyle karşılama! Dünyaya resmen gözdağı verdiler
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız

Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
Çılgın maça damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü
Bakan Çitçi'nin Türkiye'de örnek aldığı isim: Bir gün onun gibi olmak isterim

İşte Bakan Çiftçi'nin idolü: Bir gün onun gibi olmak isterim