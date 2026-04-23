Bodrum FK Play-Off için hazırlıklarını sürdürüyor

1'inci Lig'de Bodrum FK, 5'inci sırada yer alarak Play-Off oynamaya hak kazandı. Kalan iki maçta Amed Sportif ve Sarıyer ile mücadele edecek olan takım, Çorum FK'yı geçerek daha iyi bir pozisyonda Play-Off'a girmek istiyor.

1'inci Lig'de geçen hafta evinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalarak Play-Off oynamaya hak kazanan Bodrum FK gözünü sıralamaya çevirdi. Topladığı 63 puanla 5'inci sırada yer alan yeşil-beyazlılar kalan iki maçta Amed Sportif (D) ve Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Şu an 67 puanla 4'üncü durumda yer alan Çorum FK'yı geçmeye çalışacak yeşil-beyazlılar Play-Off'taki olası bir eşleşmede avantaj elde etmeye çalışacak. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz kalan iki maçı en iyi şekilde tamamlamak istediklerini belirterek, "Lig bizim açımızdan elbette bitmedi. Play-Off potasını da üst sıralarda bitirme amacındayız. Ev sahibi olarak ilk tura başlamak istiyoruz" dedi.

