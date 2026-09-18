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Bodrum FK, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Bodrum FK, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor ile karşılaşacak Bodrum FK, hazırlıklarına devam etti.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor ile karşılaşacak Bodrum FK, hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı ekibin hırslı ve istekli çalışması dikkati çekti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Batman Petrolspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin takıma büyük moral sağladığını ve Pendikspor deplasmanından da 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Moral ve motivasyon açısından iyi durumda olduklarını belirten Eşer, şunları kaydetti:

"Son hafta içeride oynadığımız Batman Petrolspor maçında çok güzel bir oyun ve skorla uzun bir aradan sonra taraftarlarımızı mutlu ettik. Takıma yeni katılan arkadaşlarımızın uyumuyla beraber daha iyi bir Bodrumspor izlettireceğiz. Şimdi Pendik maçına hazırlanıyoruz. Çalışmalarımızı iyi bir şekilde sürdürüyoruz çünkü iyi bir takıma karşı oynayacağız. İnşallah orada da istediğimiz sonuçları alıp 3 puanla dönüp, deplasman galibiyeti ile taçlandırıp milli araya keyifli, huzurlu ve güzel bir kamp ortamına girmek istiyoruz."

Takımdaki sakatlık durumuna ilişkin de bilgi veren Eşer, "Celal ve Ahmet'in durumu biraz sıkıntılı, süreleri var. Kenan Fakılı son maçta ufak bir sakatlık yaşadı, MR sonucuna göre 3-4 hafta aramızda olamayacak. Ajeti iyileşti ve takımla antrenmanlara başladı, durumuna bakacağız. Diego'nun da ufak, hafif bir sakatlığı var. Onun dışında tam kadro Pendik maçına gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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