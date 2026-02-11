Haberler

Bodrum FK'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni başkanı Taner Ankara, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. İkili, Süper Lig'e yükselme umutlarını artıran kulüp hakkında istişarelerde bulundu.

1'inci Lig'de üst üste 3 maçını kazanıp Süper Lig'e yükselme umutlarını artıran Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni başkanı olan Taner Ankara, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile Taner Ankara karşılıklı istişarelerde bulundu. Taner Ankara kulüpte geçen ay başkanlığı devralmıştı.

