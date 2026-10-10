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Bodrum FK, milli aradan sonra Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilerek 8 puanda kaldı

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Bodrum FK, milli aradan sonra Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilerek 8 puanda kaldı
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Bodrum FK, milli maç arasının ardından evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilerek 9 maç sonunda 8 puanda kaldı. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, milli arada sakatların arttığını, Fernando'nun eksikliğini hissettiklerini ve Sarıyer deplasmanında telafi hedeflediklerini söyledi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrum FK, milli maç arasının ardından evinde çıktığı ilk maçında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamadı. Ligde önceki 2 maçında Batman Petrolspor'u 4-0 yenip, Pendikspor deplasmanından 1-1 beraberlikle dönerek 4 puan toplayan yeşil-beyazlılar, lige verilen aradan sonra seyircisi önünde Başkent ekibine mağlup olarak 9 maç sonunda 8 puanda kaldı.

Milli aranın takımını etkilediği yorumu yapan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "İyi bir yükselişimiz vardı. Milli arada sakatlarımız arttı. Sakatlanan Fernando'nun eksikliğini hissettik. Milli takımlarından dönen iki oyuncumuzdan da tam anlamıyla faydalanamadık. Bu mağlubiyeti Sarıyer deplasmanında telafi etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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