Bodrum FK Liderlik Koltuğunu Geri Aldı

Bodrum FK Liderlik Koltuğunu Geri Aldı
Güncelleme:
Bodrum Futbol Kulübü, İstanbulspor'u 5-0 yenerek 1'inci Lig'de liderliği yeniden ele geçirdi. Ayrıca, 4 oyuncusu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

1'inci Lig'de cuma günü evinde İstanbulspor'u 5-0 gibi farklı skorla mağlup eden Bodrum Futbol Kulübü 1 haftalık aradan sonra liderlik koltuğunu yeniden devraldı. Haftaya Bodrum FK'nın averajla önünde zirvede giren Esenler Erokspor dün Erzurumspor deplasmanından 1-1 beraberlikle döndü. Ligde 13 maç sonunda puanını 27'ye çıkaran Bodrum, zirveye yeniden bayrağını dikti. Bodrum ekibi milli maçlar için sezona verilen 1 haftalık araya lider girerken, takipçileri Pendikspor ve Amed Sportif'in 26'şar, Erokspor ve Çorum FK'nın 25'er puanı bulunuyor.

4 FUTBOLCUYA MİLLİ DAVET

Bodrum FK'nın 4 oyuncusu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Yeşil-beyazlıların genç yıldızı Ali Habeşoğlu, Ümit Milli Takım'ın 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası'nın elemelerindeki Ukrayna ve Litvanya maçlarında ter dökecek. Arlind Ajeti ülkesi Arnavutluk, Fredy Alfredo Riberio da Angola Milli Takımı'nda forma giyecek. Zdravko Dimitrov ise Bulgaristan Milli Takımı kadrosunda yer alacak. Dimitrov'un görev yaptığı Bulgaristan, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da ay-yıldızlı ekibimizle rakip olacak. A Milli Takım, 11 Ekim'de oynanan grup maçında Dimitrov'un formasını giydiği Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 yenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
