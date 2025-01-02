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Bodrum FK, Kayserispor Maçında 3 Puan Hedefliyor

Bodrum FK, Kayserispor Maçında 3 Puan Hedefliyor
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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, iç sahada Kayserispor ile oynayacakları maç için 3 puan almayı hedeflediklerini belirtti. Takım, maç hazırlıklarını sürdürüyor ve antrenmanlarda taktik çalışmalara odaklanmış durumda.

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında iç sahada oynayacakları Kayserispor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Bodrum Futbol Kulübü'nde hedef 3 puan olarak belirlendi. Lige verilen arada yoğun bir hazırlık süreci geçiren yeşil-beyazlı ekip, antrenmanlarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor. Bodrum Stadyumu'nda 5 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Kayserispor ile karşılaşacak Muğla temsilcisi, antrenmanda taktik çalışmalara ağırlık verdi.

Volkan Demirel : "Kendi sahamızda 3 puanı kaçırmamalıyız"

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel ve yeşil-beyazlı oyunculardan Zdravko Dimitrov, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Kendi sahalarında 3 puanı kaçırmamaları gerektiğini ifade eden Demirel, "Lige bir ara verildi. Sanki devre arası gibi ama tam da devre arası değil. Yine de uzun bir zamandı. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. İstediklerimiz ve yapmaya çalıştıklarımız üzerinde çalışıyoruz. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Kayserispor maçını kazanmayı istiyoruz. Ligin ilk yarısı bitti gibi gözüküyor olsa da önümüzdeki Kayseri ve deplasmanda oynayacağımız maçlarda toplayacağımız puanları alarak ikinci yarıya daha olumlu şekilde bakmak istiyoruz. Bu hafta iki takım da kazanmak için sahada olacak. Bizim kesinlikle sahamızdaki maçları kazanmamız lazım. Çünkü ikinci yarı çok daha zor geçecek maçlar. İnşallah üç puan alarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Transfer dönemi ve sakatlıklar hakkında da bilgiler veren Volkan Demirel, "Transferler için çalışılıyor. En uygun şekilde, ne gerekiyorsa en kısa zamanda gerçekleşecektir. Sakatlıklara gelince, ufak sakatlıklar var ama bence genele baktığımızda çok büyük bir sakatlığımız yok. Sezon içindeki sakatlıklar haricinde bizden önce olan sakatlıklar da var biliyorsunuz. Ajeti döndü, Herelle döndü, yavaş yavaş adapte oluyor. Yani çok eksiğimiz yok çok şükür. İnşallah en iyi şekilde hazırlanarak Kayseri'yi yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

Zdravko Dimitrov: "Kayserispor maçında tek hedefimiz 3 puan"

Yeşil-beyazlı oyunculardan Zdravko Dimitrov ise Kayserispor maçının önemli olduğunu söyleyerek, "Kayseri maçı bizim için çok önemli. Çünkü puan tablosunda aşağı yukarı aynı yerlerde yer alıyoruz. Ama ev sahibi olarak taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu bir avantaj. 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Lige verilen arada çok iyi şekilde hazırlandık. Her gün iyi bir şekilde antrenmanlarımıza devam ettik ve sezonun geri kalanına hazırlandık. Sadece bu maç için değil, sezonun kalanı için de çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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