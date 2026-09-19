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Bodrum FK, ilk deplasman galibiyeti için Pendikspor'a konuk olacak

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Bodrum FK, ilk deplasman galibiyeti için Pendikspor'a konuk olacak
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Geçen hafta evinde Batman Petrolspor'u 4-0 yenerek ilk galibiyetini alan Bodrum FK, yarın deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Burhan Eşer kazanıp seri başlatmayı hedeflediklerini söyledi; Bodrum FK 7 puanla 14. sırada, Pendikspor'un 9 puanı var.

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Batman Petrolspor'u 4-0 yenip ilk galibiyetini alan Bodrum Futbol Kulübü yarın deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Haftaya 7 puanla 14'üncü sırada giren Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer ilk deplasman galibiyetlerini almayı hedeflediklerini belirterek, " Pendikspor'un analizini yaptığımızda geçen seneden ilk 11'inde 7-8 tane birbirini tanıyan bir takım, iyi bir takım. Puan sıralamasında olarak bizim üstümüzdeler. Bizim için çok önemli bir maç. Çünkü çok kredi kaybettik. Kazanıp seri başlatmayı hedefliyoruz" dedi. Pendikspor ise bu karşılaşma öncesi 9 puan topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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