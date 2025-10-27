Bodrum FK, Iğdır FK'yi Yenerek Zirvede Yerini Sağladı

1'inci Lig'de şampiyonluk adaylarından Sipay Bodrum Futbol Kulübü evinde önemli rakiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'yı Brazao ve genç yıldızı Ali Habeşoğlu'nun golleriyle 2-0 yenerek zirvedeki yerini sağlama aldı. Liderlik için çekiştiği rakipleri Esenler Erokspor ve Arca Çorum FK'nın haftayı puan kayıplarıyla kapatmasının ardından yeşil-beyazlılar önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Evinde hata yapmayan Bodrum FK kritik galibiyet alarak rakipleriyle puan farkını 2 ve 3'e çıkardı. İyi bir seri yakalayıp 11 hafta sonunda 24 puana ulaşan Bodrum Futbol Kulübü son 5 maçta 4'üncü galibiyetini elde etti. Bu süreçte sadece Esenler Erokspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Ege temsilcisi geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönme yolunda taraftarına büyük umut verdi.

EŞER: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK

Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını ifade etti. Önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten genç teknik adam, "Maçın ikinci yarısına golle başladık. Yarının hemen başlarında golü bulmak bizi rahatlattı. Ardından ikinci golü atarak önemli bir adım attık. Oyuncularımı kutluyorum" dedi. Bodrum Futbol Kulübü perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Zonguldakspor deplasmanına çıkıp hafta sonu da lig müsabakasında dış sahada Boluspor'la karşı karşıya gelecek.