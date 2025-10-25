Haberler

Bodrum FK, Iğdır FK ile Önemli Maçta Karşılaşacak

Bodrum FK, Iğdır FK ile Önemli Maçta Karşılaşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig'de liderliğini sürdüren Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yarın evinde Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak. Bodrum FK, iç sahadaki namağlup serisini devam ettirerek Süper Lig hedefini sürdürüyor. Taraftarlardan destek bekliyorlar.

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Esenler Erokspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdüren Sipay Bodrum Futbol Kulübü yarın evinde önemli rakiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bodrum FK Basın Sözcüsü Yiğit Demir maç öncesi yaptığı açıklamada taraftardan destek beklediklerini söyledi. İyi bir yolda olduklarını belirten Demir, "Motivasyonumuzun başlıca sırrı aile olmaktan geçiyor. Herkesin sorumluluğunun bilincinde olması motivasyonu arttıran en büyük etken. Takımımızdan ve aile ortamından çok memnunuz. En önemlisi iç sahadaki namağlup serimizi devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımıza çağrım bizleri yalnız bırakmasın" ifadelerini kullandı.

Liderliği koruduklarını ifade eden Demir, "Geçen hafta en yakın takipçimiz Erokspor'dan lider dönmek bizleri mutlu etti. Bu hafta Iğdır'ı ağırlayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Milli takım arasına kadar liderliğimizi sürdürüp, ondan sonra ivmelenerek Süper Lig'e geri dönmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burhan hocamız genç oyunculara çok şans veriyor, takımdaki rekabeti en iyi şekilde sağlıyor. Fredy bu sene müthiş bir istatistiğe sahip ve genç oyuncularımıza da yardımcı oluyor. Bodrumspor'un en büyük itici gücü taraftarıdır. Çünkü bizler taraftarlarımızla aile bütünlüğü sağlıyoruz. Taraftarlarımızın hepsini bu maça bekliyoruz" diye konuştu.

BURHAN EŞER: İSTİKRARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer ise istikrarı koruyacaklarını dile getirdi. Değerlendirmelerde bulanan Eşer sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Geçen hafta ligin ikincisine karşı deplasmanda berabere kaldık. Galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. Oradan yenilmeden dönmek önemliydi ama biz 1 puana sevinmedik. Her maça 3 puan için hazırlanıyoruz. Lig uzun maraton, bu tür maçlarda puanla dönmek önemli oluyor. Şimdi Iğdır FK maçımız var, ligin güçlü takımlarından. Hoca değişikliğinden sonra daha dirençli ve tempolu oynuyorlar. Biz de çalışmalarımızı ve analizlerimizi yaptık. Güzel ve keyifli maç olacak. Taraftarımızın desteği çok önemli çünkü iç sahada taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman zor bir takım haline geliyoruz. Konumumuzu istikrarlı bir şekilde sürdürmek ve haftayı galibiyetle kapatmak istiyoruz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Kadınlar gününde kapısına gelen çiçek, servetine mal oldu

Kadınlar gününde kapısına gelen çiçek, servetine mal oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.