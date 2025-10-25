Bodrum FK, Iğdır FK ile Önemli Maçta Karşılaşacak

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Esenler Erokspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdüren Sipay Bodrum Futbol Kulübü yarın evinde önemli rakiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bodrum FK Basın Sözcüsü Yiğit Demir maç öncesi yaptığı açıklamada taraftardan destek beklediklerini söyledi. İyi bir yolda olduklarını belirten Demir, "Motivasyonumuzun başlıca sırrı aile olmaktan geçiyor. Herkesin sorumluluğunun bilincinde olması motivasyonu arttıran en büyük etken. Takımımızdan ve aile ortamından çok memnunuz. En önemlisi iç sahadaki namağlup serimizi devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımıza çağrım bizleri yalnız bırakmasın" ifadelerini kullandı.

Liderliği koruduklarını ifade eden Demir, "Geçen hafta en yakın takipçimiz Erokspor'dan lider dönmek bizleri mutlu etti. Bu hafta Iğdır'ı ağırlayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Milli takım arasına kadar liderliğimizi sürdürüp, ondan sonra ivmelenerek Süper Lig'e geri dönmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burhan hocamız genç oyunculara çok şans veriyor, takımdaki rekabeti en iyi şekilde sağlıyor. Fredy bu sene müthiş bir istatistiğe sahip ve genç oyuncularımıza da yardımcı oluyor. Bodrumspor'un en büyük itici gücü taraftarıdır. Çünkü bizler taraftarlarımızla aile bütünlüğü sağlıyoruz. Taraftarlarımızın hepsini bu maça bekliyoruz" diye konuştu.

BURHAN EŞER: İSTİKRARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer ise istikrarı koruyacaklarını dile getirdi. Değerlendirmelerde bulanan Eşer sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Geçen hafta ligin ikincisine karşı deplasmanda berabere kaldık. Galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. Oradan yenilmeden dönmek önemliydi ama biz 1 puana sevinmedik. Her maça 3 puan için hazırlanıyoruz. Lig uzun maraton, bu tür maçlarda puanla dönmek önemli oluyor. Şimdi Iğdır FK maçımız var, ligin güçlü takımlarından. Hoca değişikliğinden sonra daha dirençli ve tempolu oynuyorlar. Biz de çalışmalarımızı ve analizlerimizi yaptık. Güzel ve keyifli maç olacak. Taraftarımızın desteği çok önemli çünkü iç sahada taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman zor bir takım haline geliyoruz. Konumumuzu istikrarlı bir şekilde sürdürmek ve haftayı galibiyetle kapatmak istiyoruz"