Haberler

Bodrum FK, Hatayspor'u 5-0 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

Bodrum FK, Hatayspor'u 5-0 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1'inci Lig'de Bodrum Futbol Kulübü, evinde Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Ege temsilcisi, 9 maç sonunda 16 puanla liderliğini korurken, Hatayspor maçının hasılatını Gazze'deki çocuklara bağışladı.

1'inci Lig'de milli ara öncesinde evinde düşme potasındaki Atakaş Hatayspor'u ilk yarıda attığı gollerle 5-0 yenen Bodrum Futbol Kulübü, liderlik koltuğunu bırakmadı. Son 3 haftada evinde Vanspor'u 2-0, deplasmanda Manisa FK'yı 4-0 yenen yeşil-beyazlılar, Hatayspor galibiyetiyle 3'te 3 yapmayı başardı. 3 maçtır gol dahi yemeden rakiplerini mağlup eden Ege temsilcisi, 9 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı ve 16 puan topladı.

Sezona 2 beraberlikle başladıktan sonra son 7 maçın 6'sını kazanarak zirveye damga vuran Bodrum ekibi bekleme yapmadan Süper Lig'e dönmek için taraftarının umutlarını artırdı. Bodrum FK'da yönetim Hatayspor maçının tüm hasılatını Gazze'deki çocuklara bağışlarken, taraftarlar tribünden maçı Filistin ve Türk bayraklarıyla izledi.

GOL ŞOV YAPTILAR

Bodrum FK'da adeta gol makinelerine dönüşen Brezilyalı orta saha Fredy ve Arnavut forvet Seferi, Hatayspor müsabakasını da boş geçmedi. Fredy 20'inci dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirirken, Seferi de 39'uncu ve 44'üncü dakikalarda ağları havalandırdı. Seferi ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarırken, Fredy ise 6 gol attı.

Teknik direktör Burhan Eşer, milli araya güzel bir galibiyetle girdiklerini belirtti. Hatayspor maçında coşkulu bir futbol ortaya koyduklarını belirten Eşer, "Farklı kazanarak liderliğimizi sürdürdük. Milli arada çok fazla çalışacağız. Elbette eksik olduğumuz yönler bulunuyor. Bunları düzeltmek için önümüzde iyi bir zaman var. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Ne İstanbul ne de Ankara! İşte son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili

Son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu çağdışı uygulamaya artık son verin

Erdoğan'ın başdanışmanından araç sahiplerine nefes aldıracak çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.