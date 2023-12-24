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Bodrum FK, Göztepe'yi 3-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Maçta Samet Yalçın, Ogün Bayrak ve Kenan Özer'in golleriyle Bodrum FK galip geldi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Göztepe'de kullanılan kornere iyi yükselen Nielsen'in kafa vuruşunda kaleci Sousa meşin yuvarlağı çeldi.

34. dakikada korner kullanan Kenan, topu Üzeyir'e gönderdi. Üzeyir'in ceza sahası içine yaptığı vuruşta topla buluşan buluşan Samet'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

41. dakikada Kenan'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Ogün'ün ters vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

76. dakikada Kenan Özer rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Ozan Ergün penaltı kararı verdi.

79. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kenan Özer'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0

Hakemler: Ozan Ergün, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan

Bodrum FK: Diogo, Celutska, Erkan, Samet, Kenan (Hagi dk. 89), Omar (Halil dk. 82), Üzeyir (Ali Eren dk. 82), Musah, Ali, Celal (Gökdeniz dk. 57), Burak (Pedro dk. 89)

Yedekler: Bahri, Adem, Kaan, Yusuf, Arda

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Göztepe: Lis, Taha, Kubilay (Diouf dk. 46), İsmail (Yunus Emre dk. 46), Tarkan, Doğan, Mamah (Traore dk. 46), Lasse, Yalçın (Celil dk. 82), Devid (Ahmed dk. 46), Ogün

Yedekler: Arda, Ensar, Atınç, Ümit, Fıratcan

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Samet Yalçın (dk. 34), Ogün Bayrak (dk. 41 k.k.), Kenan Özer (dk. 79 pen.) (Bodrum FK)

Sarı kart: Diogo Sousa (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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