Bodrum FK, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kiraladı
Muğla temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'e Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Taylan, daha önce Gençlerbirliği, Erciyesspor, Hacettepe ve Erzurumspor'da oynadıktan sonra 2019'da Galatasaray'a transfer oldu. Ayrıca milli takımda da forma giyen Taylan, son iki sezonda Ankaragücü ve Samsunspor'da kiralık olarak görev yaptı.
Sarı-kırmızılılarda 3 sezon boyunca forma giyen Taylan, son iki sezonda Ankaragücü ve Samsunspor'da kiralık olarak görev yaptı. Taylan, A Milli Takım'da da 9 maçta oynadı.