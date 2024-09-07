Bodrum FK, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı kiraladı

Sarı-kırmızılılarda 3 sezon boyunca forma giyen Taylan, son iki sezonda Ankaragücü ve Samsunspor'da kiralık olarak görev yaptı. Taylan, A Milli Takım'da da 9 maçta oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor