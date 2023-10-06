Bodrum FK, Eyüpspor ile zorlu maça çıkacak

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, lig lideri Eyüpspor ile zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "nşallah İstanbul'dan istediğimiz sonuçla Bodrum'a dönebiliriz. Geçen seneki oyunumuzu oynamaya başladık, son 4 maçta 10 puan topladık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bodrum FK yarın saat 19.00'da deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, Süleyman Özdamar ve Erkan Değişmez sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Ligde lider Eyüpspor'a karşı zorlu maça çıkacak olan Bodrum FK İstanbul'dan 3 puanla dönerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Lider Eyüpspor ligde 18 puana ulaşırken, Bodrum FK ise 14 puanla 4. sırada yer alıyor.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile oyunculardan Gökdeniz Bayrakdar, antrenmanda açıklamalarda bulundu.

İsmet Taşdemir: "4 maçlık seri yakalamak istiyoruz"

Zorlu bir rakibe karşı oynayacaklarını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Ligin lideri Eyüpspor'a karşı oynayacağız ve zor bir maça hazırlanıyoruz. Geçen seneye göre farklılıkları olan bir takım. Her maça hazırlandığımız gibi hazırlanıyoruz. Erkan ve Süleyman sakat durumda. İnşallah İstanbul'dan istediğimiz sonuçla Bodrum'a dönebiliriz. Geçen seneki oyunumuzu oynamaya başladık, son 4 maçta 10 puan topladık. Bunu sürdürmek ve yeni 4 maçlık seri yakalamak istiyoruz" dedi.

Bodrum FK'nın tecrübeli oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar ise, "Geçen hafta oynadığımız Çorum maçında çok iyi mücadele ettik. Bu haftaki Eyüp maçından da galibiyetle dönmeyi düşünüyoruz. Sezon başından beri motivasyonumuz çok iyi. Her maça odaklanmış durumdayız ve bu maçtan da galip ayrılmak istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA