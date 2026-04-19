Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bodrum FK, sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalarak, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bodrum FK, sahasında Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından mavi-beyazlılar, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek adını Süper Lig'e yazdırdı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Erzurumspor FK atağında kaleci Sousa'dan topla buluşan Mustafa Fettahoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

55. dakikada sol kanattan gelişen atakta Seferi'nin şutunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Ali Habeşoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emrah Ünal, Sabri Öğe

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ali Aytemur, İsmail Tarım (Furkan Apaydın dk. 73), Omar Mert Yılmaz dk. 84), Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan (Mustafa Erdilman dk. 89), Ege Bilsel (Alper Potuk dk. 72), Brazao, Ali Habeşoğlu, Seferi (Gökdeniz Bayrakdar dk. 84)

Yedekler: Bahri Can Tosun, Gabriel Obekpa, Sirozhiddin Astanakulov, Yunus Tarhan, Osman Haqi

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Gerxhaliu, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Brandon Baiye, Giovanni Crociata (Ömer Kara dk. 90), Martin Rodriguez (Adem Eren Kabak dk. 78), Benhur Keser (Fernando dk. 78), Mustafa Fettahoğlu (Hüsamettin Yener dk. 87), Eren Tozlu (Cheikne Sylla dk. 86)

Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Ali Ülgen, Cengizhan Bayrak, Murat Cem Akpınar, İlkan Sever

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Mustafa Fettahoğlu (dk. 4) (Erzurumspor FK), Ali Habeşoğlu (dk. 55) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Mustafa Fettahoğlu, Mustafa Yumlu Erkan Anapa, Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Ege Bilsel (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
