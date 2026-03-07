Haberler

Bodrum FK'nın rakibi Esenler Erokspor
Bodrum FK, Hatayspor galibiyeti sonrası Süper Lig'e yükselme hedefiyle Erokspor'u konuk edecek. Maç öncesinde bilet fiyatları açıklandı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Hatayspor'u 3-1 yenerek tekrar çıkışa geçen ve 48 puana ulaşan Bodrum FK gözünü yükseklere dikti. 6'ncı sıradaki Bodrum FK yarın üst sıraları yakından ilgilendiren maçta 59 puanla Süper Lig'e çıkış hattında 2'nci durumda olan Esenler Erokspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Biletler yönetimin aldığı kararla sezon sonuna kadar kadın ve öğrencilere 1 TL, maraton ve kale arkaları 48 TL, misafir tribün 60 TL, VIP tribün 148 TL'den satılacak.

Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, Hatayspor galibiyetinin takıma moral verdiğini belirterek, "Erokspor Süper Lig yarışında direkt rakiplerimizden biri. Evimizde kazanıp seri yakalamak istiyoruz. Taraftarımızın desteği ile istediğimizi alacağız" dedi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ermişti. Bodrum FK, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda evinde Iğdır FK karşı karşıya gelirken müsabaka golsüz sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
