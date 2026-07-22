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Bodrum FK'de sezon hazırlıkları

Bodrum FK'de sezon hazırlıkları
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Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK, Düzce Topuk Yaylası'nda teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde kuvvet, dar alan oyunları ve şut çalışmaları yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, sezon hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası'nda devam etti.

Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki antrenmanda futbolcular, sahada kuvvet çalışması yaptı.

İdman, dar alan oyunları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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