Bodrum FK, Düzce'de kampa girdi
Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa girdi. Geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.
Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa girdi.
Geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştiriyor.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde idmana çıkan futbolcular; kondisyon, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık parkurunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Pas organizasyonları da yapan futbolcular, esneme çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.