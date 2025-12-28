Haberler

Bodrum FK 2025'i Mutsuz Kapattı

Güncelleme:
Bodrum Futbol Kulübü, 1'inci Lig'de Sarıyer'e 1-0 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonuçla takım, galibiyet hasretini 4 maça çıkararak Süper Lig potasından uzaklaştı. Teknik direktör Burhan Eşer, ikinci yarı öncesi transfer çalışmaları yapacaklarını açıkladı.

1'inci Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Bodrum Futbol Kulübü 2025 yılını mutsuz bitirdi. İlk yarının son maçında, haftaya düşme potasında giren Sarıyer'le karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar rakibine 1-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşadı. Seferi'nin 18'inci dakikada penaltı kaçırmasıyla öne geçme şansını tepen Bodrum FK, 51'inci dakikada Axel'in golüne engel olamadı. Bu sonuçla galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Ege temsilcisi, son 6 deplasmanda da 3 puan sevinci yaşayamadı.

Liderliğe kadar yükseldiği ligde son haftalarda yaşadığı düşüş sonrası Süper Lig potasından çıkan Bodrum FK, 2025-2026 sezonun ilk devresini Süper Lig hattındaki Pendikspor'un 5 puan gerisinde 32 puanla tamamladı. Teknik direktör Burhan Eşer ise ikinci yarı öncesi transfer çalışmaları yapacaklarını söyledi. Sakatlıklar ve eksikliklerin kendilerini zorladığını ifade eden Eşer, "Arayışlarımız olacak, kadromuzu güçlendirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. Bodrum ekibi sezon başında yalnız 3 genç transfer yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
