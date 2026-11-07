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Bodrum FK, deplasmanda sonuncu Boluspor'la kazanmak için sahaya çıkacak

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Bodrum FK, deplasmanda sonuncu Boluspor'la kazanmak için sahaya çıkacak
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Bodrum FK, yarın deplasmanda sonuncu Boluspor'la karşılaşacak. Geçen hafta Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalıp 3 maçlık galibiyet serisi biten Bodrum FK'da sakat Celal ve Ahmet yok; Eşer Bolu'da kazanıp play-off hattına girmek istiyor.

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalıp 3 maçlık galibiyet serisini bitiren Bodrum Futbol Kulübü yarın deplasmanda sonuncu Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda Melih Aldemir'in yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bodrum FK'da sakatlıkları süren golcü Celal ve orta saha Ahmet müsabakada forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Brezilyalı golcü Fernando'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alıp 18 puan toplayan Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirtti. 4 puana sahip Boluspor'un da son haftalarda toparlandığını ifade eden Eşer, "Zorlu bir deplasman maçı bizi bekliyor. Ümraniyespor beraberliğinin ardından olası bir play-off hattına girme fırsatını kaçırdık. Bolu'da kazanıp yeniden çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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