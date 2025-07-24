Bodrum FK, Defans Oyuncusu Süleyman Özdamar ile Vedalaştı

Bodrum FK, Defans Oyuncusu Süleyman Özdamar ile Vedalaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK, 2025-2026 sezonu için kadro planlaması çerçevesinde sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Süleyman Özdamar ile yollarını ayırdı. Kulüp, Özdamar'a katkıları için teşekkür etti.

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum FK, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Süleyman Özdamar'la vedalaştı. 2021 yılından bu yana yeşil-beyazlı formayı terleten 32 yaşındaki oyuncu için veda mesajı yayınlayan kulüp şu ifadelere yer verdi: "Sözleşmesinin sonra ermesiyle birlikte kulübümüze veda eden futbolcumuz Süleyman Özdamar'a, katkıları ve emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." Yaklaşık 5 buçuk sezon Bodrum FK forması giyen deneyimli oyuncu, Ege ekibiyle 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonlukları yaşadı. Geçen sezon ise Süper Lig'de ağır bir sakatlık geçiren Süleyman Özdamar, sadece 2 maçta forma giyip 45 dakika süre alabilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Çeşme'de her gece sular kesilecek

Korkulan oldu! Turizmin gözde ilçesinde her gece sular kesilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DSÖ'den 'salgın' uyarısı! Chikungunya virüsü hızla yayılıyor, 5.6 milyar kişi risk altında

Chikungunya virüsü hızla yayılıyor, 5.6 milyar kişi risk altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.