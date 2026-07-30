Bodrum FK'dan iki takviye
TRENDYOL 1'inci Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig temsilcisi Trabzonspor'dan iki genç oyuncuyu kadrosuna dahil etti.
TRENDYOL 1'inci Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig temsilcisi Trabzonspor'dan iki genç oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlılar orta saha Boran Başkan ve defans Ali Şahin Yılmaz'ı resmen renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda, "Kulübümüz, Trabzonspor forması giyen Boran Başkan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Trabzonspor altyapısında yetişen genç orta saha Boran Başkan, bordo-mavili formayla A Takım seviyesinde resmi maç tecrübesi yaşarken, Trabzonspor U19 takımında çıktığı 55 resmi karşılaşmada 12 gole imza atmıştır. Kulübümüz, Trabzonspor forması giyen Ali Şahin Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Trabzonspor altyapısında yetişen genç savunma oyuncusu Ali Şahin Yılmaz, kariyerinde Trabzonspor ve İstanbulspor formalarını giydi. Bordo-mavili ekibin U19 takımında 52 resmi maçta görev alan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonu ise İstanbulspor'da kiralık olarak geçirdi." ifadeleri kullanıldı.