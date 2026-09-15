Haberler

Bodrum FK'da golcüler sahnede

Bodrum FK'da golcüler sahnede
Güncelleme:
+28 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRENDYOL 1'inci Lig'de haftaya lider giren Batman Petrolspor'u evinde 4-0 yenip 7'nci haftada galibiyetle tanışan Bodrum Futbol Kulübü'nde yeni golcüler sahneye çıkmaya başladı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de haftaya lider giren Batman Petrolspor'u evinde 4-0 yenip 7'nci haftada galibiyetle tanışan Bodrum Futbol Kulübü'nde yeni golcüler sahneye çıkmaya başladı. Yaz döneminde takımın önemli gol ayaklarından Taulant Seferi, Pedro Brazao ve Ali Habeşoğlu'nu satan yeşil-beyazlılar ilk 6 haftada büyük gol sıkıntısı çekti. Kamerunlu tecrübeli yıldız Vincent Aboubakar ve Brezilyalı forvet Fernando'yu kadrosuna dahil eden Ege temsilcisi, Batman Petrolspor maçında golcülerinden verim aldı.

Vincent Aboubakar 4-0 kazanılan müsabakanın 32'nci dakikasında perdeyi açan golü atarak siftah yaptı. Ardından Brezilyalı Fernando 45'inci dakikada ağları sarsıp farkı ikiye çıkardı. Fernando bu kez 65'te sahneye çıktı, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. Haftalar sonra 3 puan sevinci yaşayan Bodrum Futbol Kulübünde 34 yaşındaki Aboubakar ve 33 yaşındaki Fernando'nun performansları camiayı gelecek adına umutlandırdı. İki golcü Türkiye'de daha önce farklı takımlarda forma giymişti. 7 puanla 14'üncü basamakta yer alan Bodrum FK bu hafta deplasmanda Pendikspor'la oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arınç-Gökçek polemiğinde yeni açıklama: Erdoğan'la yolumuz, davamız, inancımız birdir

Arınç-Gökçek polemiğinde yeni açıklama! Geri adım attı
İran'da iki balıkçı teknesinin ABD tarafından İHA ile vurulduğu bildirildi

İran'dan ABD'ye suçlama! İki balıkçı teknesi İHA ile vuruldu
Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki İETT faciasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı!

Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil

Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil
6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu

Yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken bakın nereden çıktı
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Arda Güler Büyükelçilikte ağırlandı! Paylaşılan mesaj gururlandırdı

Beğeni butonunu çökerten kare!