Bodrum FK'da Celal Dumanlı yeni sözleşme bekliyor

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde 20 yıldır forma giyen deneyimli santrafor Celal Dumanlı'nın ay sonunda sözleşmesi sona erecek. Yeşil-beyazlılarda Süper Amatör Lig (SAL), Bölgesel Amatör Lig (BAL), 3'üncü, 2'nci, 1'inci ve Süper Lig'de forma giymeyi başaran tek futbolcu olan 32 yaşındaki oyuncuyla yeniden mukavele yapılması gündeme geldi. Geride kalan sezonda ciddi bir sakatlık yaşayıp aylarca sahalardan uzak kalan Celal'in de kariyerini Bodrum FK'da sürdürmek istediği kaydedildi. Yönetimin en kısa sürede Celal'la görüşüp, efsaneleşen futbolcuyla yola devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı