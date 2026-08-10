Bodrum FK'den Bursaspor Mağlubiyeti Sonrası Açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bursaspor'a 2-0 mağlup olan Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, Bursaspor'un haklı galibiyet aldığını söyledi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, Bursaspor futbolcularını, teknik heyetini, taraftarlarını tebrik ederek ikinci devrede rövanşta galip gelerek almak istediklerini ifade etti.

Bursaspor'un ligin en iyi takımlarından biri olduğunu belirten Yılmaz, "Bence şampiyonluğun bir numaralı adayı. Tabii ligin ilk maçında hazır bir Bursaspor'la karşılaşmak istemezdik. Çünkü bizim oldukça fazla eksiklerimiz vardı. Kadromuzdan biliyorsunuz birçok arkadaş eksildi. Hatta son hafta ilk 11'de oynayacak oyuncularımızdan iki tanesi de transfer oldu. Çok genç bir kadroyla sahaya çıktık." dedi.

Maça da çok kötü başlamadıklarını, dengeli bir oyun oynandığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir tane ofsayt tartışılan bir pozisyonda VAR'ın devreye girmesiyle bir gol yedik. Belki toparlayacaktık devre arası, son dakika 2-0 devre arasına girmemiz bizim tamamen moralimizi bozdu. İkinci devre yaptığımız değişiklikler hem taktiksel olarak hem oyuncu değişiklikleriyle ikinci yarı biraz oyunu dengeledik ama golleri bulamadık. Çok üzüntülüyüz. Özellikle Bodrumspor taraftarına bu mağlubiyeti yaşattığımız için hem biz hem futbolcular çok üzgünüz ama bunu telafi edeceğiz. Bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Dediğim gibi ligin en genç kadrosu şu anda Bodrumspor'da. Bunun için de biraz zamana ihtiyaç var. Belki bir-iki transfer olacak. Genç oyuncular da hem Bodrumspor'a hem bu lige adapte olacak. Çok karamsarlığa kapılmamak lazım. İnşallah önümüzdeki haftalarda istenen Bodrumspor'u göstereceğiz."

Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ise kazanmak istediklerini ve bunu da başardıklarını söyledi.

Er, saha zemininin ve hava şartlarının kendilerini oldukça zorladığını ifade etti.

Birçok pozisyonlarının olduğunu anlatan Er, "Rakibe yüzde 100 gol pozisyonu şansı vermedik. İkinci yarı özellikle çok daha farklı kazanabilirdik. Rakip zaten tamamen santrfor Ali'ye uzun top ve ikinci top oynayacağını biliyorduk ve bekliyorduk, böyle de oynadılar. Biz de bu anlamda hem arka blokta hem ön blokta sıkıştırıp ikinci topları almamız gerekiyordu, bunu da başardık. Duran toplardan belki tehlikeli olabilirlerdi. Bu anlamda zaten çalışmıştık. Bu anlamda takım iyi reaksiyon verdi, hiç pozisyon vermeden maçı bitirdik. Bu, bir başlangıçtı. Bu havada, bu sahada kazanmak çok değerliydi. İyi oynadığımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA