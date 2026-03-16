Bodrum FK-Boluspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 2-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, galibiyetin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için çok güzel bir akşam olduğunu, müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.

Skoru da erken bulduklarını anlatan Yılmaz, "Üç gün önce çok zorlu bir deplasmanda galibiyet almıştık. Bugünkü galibiyet o yüzden daha da değerli bir hale geldi. Şimdi play-off'taki yerimizi biraz daha sağlamlaştırdık. İçerideki son iki maçımızda mağlubiyet almıştık, seyircimizi üzmüştük. Özellikle bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz ve bundan sonraki maçlarda bizi çok daha kalabalık bir Bodrumspor taraftarıyla desteklemelerini bekliyoruz." dedi.

Taraftarın takıma güvenmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Bu çocuklara güvensinler. Belki de bu ligin en genç kadrolarından biri. Taraftarlarımızla birlikte çok daha güzel günler bizleri bekliyor, inşallah yolun sonunda Süper Lig'e çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya ise maça çok iyi hazırlandıklarını ancak mücadeleye oyun disiplinini hiçe sayarak başladıklarını belirtti.

Karşılaşma öncesi ısınma sırasında stoperlerden birinin sakatlandığını aktaran Kaya, "Onun yerine Onur'a görev verdik. Bodrumspor'u tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta itibarıyla bizim birazcık daha dikkate alacağımız maçlar başlıyor." açıklamasını yaptı.