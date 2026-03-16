Bodrum FK-Boluspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK, Boluspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 2-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, galibiyetin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için çok güzel bir akşam olduğunu, müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.

Skoru da erken bulduklarını anlatan Yılmaz, "Üç gün önce çok zorlu bir deplasmanda galibiyet almıştık. Bugünkü galibiyet o yüzden daha da değerli bir hale geldi. Şimdi play-off'taki yerimizi biraz daha sağlamlaştırdık. İçerideki son iki maçımızda mağlubiyet almıştık, seyircimizi üzmüştük. Özellikle bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz ve bundan sonraki maçlarda bizi çok daha kalabalık bir Bodrumspor taraftarıyla desteklemelerini bekliyoruz." dedi.

Taraftarın takıma güvenmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Bu çocuklara güvensinler. Belki de bu ligin en genç kadrolarından biri. Taraftarlarımızla birlikte çok daha güzel günler bizleri bekliyor, inşallah yolun sonunda Süper Lig'e çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya ise maça çok iyi hazırlandıklarını ancak mücadeleye oyun disiplinini hiçe sayarak başladıklarını belirtti.

Karşılaşma öncesi ısınma sırasında stoperlerden birinin sakatlandığını aktaran Kaya, "Onun yerine Onur'a görev verdik. Bodrumspor'u tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta itibarıyla bizim birazcık daha dikkate alacağımız maçlar başlıyor." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı

Dünyanın bir yerinde daha çatışma! Başkenti savaş uçaklarıyla vurdular
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda

Türkiye'nin komşusunu da savaşa çekiyorlar! Vurulan yerin önemi büyük
Kuveyt'te 'dost ateşiyle' düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'ye ait savaş uçağı böyle yere çakıldı
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Trump: İsrail İran'a karşı nükleer silah kullanmaz

"İsrail, İran'da bunu asla yapmaz"
Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Kuveyt'te 'dost ateşiyle' düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'ye ait savaş uçağı böyle yere çakıldı
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü

İran vurmuştu! Yangın 1 gün sonra söndürülebildi