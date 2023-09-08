Bodrum FK, Bayern Münih'ten Kaan Berk Bengi'yi renklerine bağladı

1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK, kadrosunu Bayern Münih'ten Kaan Berk Bengi ile güçlendirdi. Alman devinin altyapısında forma giyen futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

7 KEZ MİLLİ OLDU

Kaan Berk Bengi, U17 ve U18 Milli Takımı'nda görev yaptı. 7 kez ay-yıldızlı formayı giyen Bengi, Alman devinin altyapısında ise tüm kategorilerde 23 maça çıktı. Bengi bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.