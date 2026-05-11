Bodrum FK Başkanı Taner Ankara: "Hayırlı olacaksa Süper Lig'e çıkalım"

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig play-off yarı finali ilk maçında Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Başkan Taner Ankara, maç sonrası futbolculara ve taraftarlara teşekkür ederek, Süper Lig hedefini dile getirdi.

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Taner Ankara, Çorum FK'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, futbolculara ve taraftarlara teşekkür ederek, "Hayırlı olacaksa Süper Lig'e çıkalım" dedi.

Trendyol 1. Lig play-off yarı finali ilk maçında Bodrum FK, sahasında Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Süreci maç maç değerlendirdiklerini ifade eden Ankara, "Takımın enerjisi çok yüksek. Ben hep başladığım günden beri şunu söyledim; önce futbolcu ister, sonra taraftar ister, sonra yönetim ister. Sağ olsun futbolcu arkadaşlarımız müthiş bir mücadele ruhu koyuyorlar. Bugün seyircimiz muhteşemdi, Bodrum'a yakışır. Uzun zaman sonra gerçekten hiç durmadılar. ve biz yönetim olarak her zaman arkasındayız. Çok şükür bugün ilk bacağı kazandık. İkinci maça bakacağız. İkinci maçı da görelim, ondan sonrasına bakarız. İnşallah hayırlısıysa, Allah yar ve yardımcımız olsun, yolumuz açık olsun diyorum. Hayırlı olacaksa çıkalım" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
