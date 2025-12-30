Bodrum FK'da Başkan Demir bıraktı

1'inci Lig'de liderliğe kadar yükseldiği sezonun ilk yarısını zirvenin 7 puan gerisinde 32 puanla beşinci sırada tamamlayan Bodrum FK'da Başkan Aşkın Demir görevinden ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüpte başkanlığı haziran ayında takımın hakim hissedarı Fikret Öztürk'ten devralan Demir, kongre kararı aldı. Aşkın Demir kulübün resmi hesaplarında yaptığı açıklamada, "Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle, hissedarı olmaktan mutluluk duyduğum Bodrum Futbol Kulübü'nde yürütmekte olduğum yönetim kurulu başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum" dedi.

Önümüzdeki ay toplanacak kongrede yeniden aday olmayacağını belirten Aşkın Demir, "Bodrumspor Sportif Faaliyetleri A.Ş.'nde Ocak 2026 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulda, yönetim kurulu başkanlığı için tekrar aday olmayacağımı bildirir, bu süreçte kulübü finansal açıdan dışarıya borçsuz, mali ve idari açıdan ibra edilmiş olarak devredeceğimi belirtmek isterim. Görev sürem boyunca, ülkemizin güzide turizm ilçesi Bodrum'a ve Türk futboluna değer katma arzusu ile hareket ettim" ifadelerini kullandı.

Görev süresinde kendisine verilen desteğe teşekkür eden Demir, "Birlikte yol yürüdüğüm hissedarlarımıza, çalışmakta olduğum yönetim kurulu üyelerimize, Teknik ekip, oyuncularımız, idari çalışma arkadaşlarımıza, sivil toplum örgütlerine, taraftarlarımıza ve kulüp camiamıza destek veren herkese gönülden teşekkür ederim. Bodrum Futbol Kulübü'nün başarılarının artarak devam etmesini diler, genel kurul sonrası görev alacak yeni yönetim kuruluna şimdiden başarılar dilerim" cümleleriyle açıklamasını tamamladı.