Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bodrum FK, Antalyaspor'u 2-1 yendi ve bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum FK, Antalyaspor'u 2-1 yendi ve bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı Haber Videosunu İzle
Bodrum FK, Antalyaspor'u 2-1 yendi ve bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1. Lig'in 12. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazandı. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirterek galibiyeti otobüsle gelen taraftarlara armağan etti.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Antalyaspor'u maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazandık. Çok mutluyuz. İnşallah bu serimiz devam eder ve hak ettiğimiz üst sıralara tırmanırız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, zorlu bir deplasmandan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

"Bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazandık"

Futbolcularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Yılmaz, "Öncelikle çok mutluyuz. Bu zorlu deplasmandan 3 puanla döndük. Daha önce üst üste iki galibiyet almıştık. Bu sezon üç maç üst üste kazanamamıştık. Geçen hafta bunu başaracağımızı söylemiştik. Başardığımız için çok mutluyuz. Öncelikle bütün futbolcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.

"Antalyaspor'a karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık"

Rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu ifade eden Yılmaz, "Rakibimiz geçen sene Süper Lig'den düşmüş, oyuncularının çoğunu korumuş ve yeni transferler yapmış, ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Son dört maçta üç galibiyet almışlardı. Beklediğimiz gibi çok dirençli ve iyi organize olan bir rakip vardı karşımızda. Ama biz de çok iyi mücadele ettik. Deplasmanda, Antalyaspor'a karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık" diye konuştu.

"Yaptığımız hamlelerle yeniden golü bulduk"

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaptıkları değişikliklerin galibiyette etkili olduğunu belirten Yılmaz, "İlk yarının sonlarında golü bulduk. İkinci yarının başlarında yediğimiz gol moralimizi biraz bozdu. Ancak sonrasında yaptığımız oyuncu değişiklikleri ve dizilişteki değişikliklerle yeniden golü bulduk. Son dakikalarda biraz daha geri çekilerek skoru koruduk. Çok mutluyuz. İnşallah bu serimiz devam eder ve hak ettiğimiz üst sıralara tırmanırız" şeklinde konuştu.

Taraftarların desteğine de değinen Yılmaz, "Bu galibiyeti özellikle bu kadar uzun yolu otobüsle gelerek tribünde bizi destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 84 sitede yayınlandı.
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

Heyecan dorukta! Milyonların ter döktüğü sınav başladı
Bengü’den Aşk-ı Memnu itirafı: Dizi için konser programı almazdım

Bengü’den Aşk-ı Memnu itirafı: Yayınlandığı gün...
Galatasaray 39 maçtır evinde kaybetmiyor! Son yenilgi yarınki rakip Fenerbahçe'den

39 maçtır evinde yenilmiyor! Son kaybettiği takım yine o
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Yanlış yapan çekilsin kenara

Fon krizine karışanları istifaya çağırdı: Yanlış yapan çekilsin kenara
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, Fenerbahçe maçı öncesi vitesi 5'e taktı

Yine kazandılar: Sıradaki rakipleri Fenerbahçe!
Ankara'da korkunç kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 3 ölü, 4 yaralı
87 yaşındaki kadının evden çıkarılması ülkeyi ayağa kaldırdı! Hükümet erken seçim kararı aldı

Bir tahliye ülkenin kaderini değiştirdi! Hükümetten kritik karar
Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor

Acun Ilıcalı'nın yüzü yine gülmedi
Şişli'de yan binanın çatısına geçen Kazakistanlı kadın, iddiaya göre tenteye basınca boşluğa düşüp öldü

Balkondan yan çatıya geçti! Bastığı yer hayatına mal oldu
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı

Türkiye Sigorta'da bir gözaltı daha! Önce Genel Müdür, şimdi yardımcısı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi

Külliye'de beklenmedik ayrılık iddiası: Görevden alındı