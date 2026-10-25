Bodrum FK, Antalyaspor'u 2-1 yendi ve bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Antalyaspor'u maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazandık. Çok mutluyuz. İnşallah bu serimiz devam eder ve hak ettiğimiz üst sıralara tırmanırız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, zorlu bir deplasmandan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

"Bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazandık"

Futbolcularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Yılmaz, "Öncelikle çok mutluyuz. Bu zorlu deplasmandan 3 puanla döndük. Daha önce üst üste iki galibiyet almıştık. Bu sezon üç maç üst üste kazanamamıştık. Geçen hafta bunu başaracağımızı söylemiştik. Başardığımız için çok mutluyuz. Öncelikle bütün futbolcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.

"Antalyaspor'a karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık"

Rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu ifade eden Yılmaz, "Rakibimiz geçen sene Süper Lig'den düşmüş, oyuncularının çoğunu korumuş ve yeni transferler yapmış, ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Son dört maçta üç galibiyet almışlardı. Beklediğimiz gibi çok dirençli ve iyi organize olan bir rakip vardı karşımızda. Ama biz de çok iyi mücadele ettik. Deplasmanda, Antalyaspor'a karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık" diye konuştu.

"Yaptığımız hamlelerle yeniden golü bulduk"

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaptıkları değişikliklerin galibiyette etkili olduğunu belirten Yılmaz, "İlk yarının sonlarında golü bulduk. İkinci yarının başlarında yediğimiz gol moralimizi biraz bozdu. Ancak sonrasında yaptığımız oyuncu değişiklikleri ve dizilişteki değişikliklerle yeniden golü bulduk. Son dakikalarda biraz daha geri çekilerek skoru koruduk. Çok mutluyuz. İnşallah bu serimiz devam eder ve hak ettiğimiz üst sıralara tırmanırız" şeklinde konuştu.

Taraftarların desteğine de değinen Yılmaz, "Bu galibiyeti özellikle bu kadar uzun yolu otobüsle gelerek tribünde bizi destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı