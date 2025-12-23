Haberler

Bodrum FK, Amed Sportif'le Berabere Kaldı

Bodrum FK, Amed Sportif'le Berabere Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRENDYOL 1'inci Lig'de Amed Sportif ile oynanan maçta golsüz berabere kalan Bodrum FK, liderlik için önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Taraftarlar arasında yaşanan istenmeyen olaylar dikkat çekti.

TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde haftaya lider başlayan Amed Sportif'le golsüz berabere kalan Bodrum FK zirvede farkı eritme fırsatını kaçırdı. Bu sezon özellikle iç sahadaki performansıyla ligde liderliğe kadar yükselen ancak son haftalarda deplasmandaki kötü gidişle koltuğu kaptıran Bodrum ekibi, yarışı yakından ilgilendiren maçta Amed Sportif'le yenişemedi. Bu maça kadar evinde üst üste 7 galibiyet alan yeşil-beyazlıların serisi Diyarbakır temsilcisi önünde bitti.

Maçın öncesinde ve sonrasında ise iki takım taraftarı arasında istenmeyen olaylar çıktı. Ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Bodrum FK devrenin son haftasına 32 puanla liderliği devralan Pendikspor'un 4 puan gerisinde girdi. Play-Off hattındaki yerini koruyan Bodrum ilk yarının son maçında cumartesi günü Sarıyerspor'a konuk olacak. Bodrum FK devre arasının ardından sezonun ikinci yarısını ise 11 Ocak'ta şu an lider olan Pendikspor deplasmanında açacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
DEM heyeti, Bakan Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık

Bakanlıkta 1,5 saatlik görüşme! İşte DEM heyetinin ilk açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var

Mekke'de Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var
Polis 'Fotoğraftaki sen değilsin' dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı

Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
title