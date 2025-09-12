Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 ile Geçti

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Melih Aldemir, Seyfettin Ünal, Mehmet Dura

BODRUM FK: Sousa - Imeri (Dk. 90+1 Berşan), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Fredy (Dk. 90+3 Enes), Mohammed, Brazao (Dk. 90 Ege), Ahmet, Seferi (Dk. 76 Dimitrov), Ali Habeşoğlu (Dk. 46 Celal)

ADANA DEMİRSPOR: Murat Uğur - Kadir, Ali Fidan, Ahmet Bolat (Dk. 63 Mert), Osman (Dk. Yusuf 62 Buğra), Enes (Dk. 89 Kürşat Türkeş), Caner, Yücel, Gökdeniz, Salih, Sefa (Dk. 76 Ahmet Yılmaz)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Yusuf Buğra ( Adana Demirspor )

GOLLER: Dk. 20 Salih ( Adana Demirspor ), Dk. 39 ve Dk. 89 (P) Fredy, Dk. 51 Brazao (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Yücel, Enes ( Adana Demirspor ), Ali Aytemur, Mohammed (Bodrum FK)

1'inci Lig'in 5'inci haftasında Bodrum FK, üst üste üçüncü galibiyetini evinde Adana Demirspor önünde alıp namağlup zirve yürüyüşünü sürdürdü: 3-1. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip 20'nci dakikada Salih'in golüyle öne geçti. Ev sahibinde ikincisi penaltıdan 39 ve 89'uncu dakikalarda Fredy ile 51'inci dakikada Brazao'nun golleri skoru belirledi. Konuk ekipte Yusuf Buğra 85'inci dakikadaki penaltı pozisyonunda kırmızı kart gördü. Bodrum FK bu sonuçla namağlup 11 puana ulaştı. Art arda dördüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrılan, borçları yüzünden daha önce 12 puanı silinen Adana ekibi ise eksi 11 puanla son sırada kaldı.

20'nci dakikada Adana Demirspor atağında Salih'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

39'uncu dakikada Bodrum FK atağında Fredy'in kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top ağlara gitti: 1-1.

51'inci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Brazao'nun vuruşu takımını öne geçirdi: 2-1.

85'inci dakikada Bodrum FK atağında Brazao ceza sahası içinde Yusuf Buğra'nın müdahalesi sonra yerde kaldı. Brazao'ya yapılan faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterirken, son adam konumunda olan Yusuf Buğra kırmızı kartla oyundan atıldı.

89'uncu dakikada Fredy'nin penaltı vuruşu skoru belirledi: 3-1.