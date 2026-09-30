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Bodrum FK, 8 puanla 14. sırada milli aradan sonra Aboubakar'dan gol bekliyor

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Bodrum FK, 8 puanla 14. sırada milli aradan sonra Aboubakar'dan gol bekliyor
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Bodrum Futbol Kulübü, 1'inci Lig'de ilk 6 haftayı 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle 8 puanla 14'üncü sırada tamamladı. Golcülerini satıp gol yollarında sıkıntı yaşayan yeşil-beyazlılarda gözler, 4 maçta 1 gol atan Vincent Aboubakar'a milli aradan sonra çevrilecek.

1'inci Lig'de ilk 6 haftayı 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi ile 8 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü'nde gözler milli aradan sonra Vincent Aboubakar'a çevrilecek. Geçen sezonki kadrosunda yer alan golcüleri Ali Habeşoğlu, Taulant Seferi ve Pedro Brazo'yu satıp gol yollarında sıkıntılar yaşayan yeşil-beyazlılar, Kamerunlu yıldız Aboubakar'ı renklerine bağladı.

Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması giyip Süper Lig'de şampiyonluklar yaşayan ardından da Hatayspor formasını terleten 34 yaşındaki futbolcu, Bodrum FK'da 4 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 2'sinde ilk 11 çıkan Aboubakar 1 gol atabildi. Yeşil-beyazlıların önemli katkılar beklediği Aboubakar'ın milli aradan sonra daha hazır bir duruma geleceği ifade edildi. Oyuncunun da milli arada gerçekleştirilen idmanlarda oldukça istekli olduğu ve eksiklerini kapatmaya başladığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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