Bodrum'daki 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası, ödül töreniyle tamamlandı.

Uluslararası Optimist Sınıf Birliği (IODA) tarafından Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda son gün yarışlarının ardından dereceye girenler belirlendi.

Bodrum Belediyesi Bodrum spor Yelken Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca da desteklenen etkinlikteki yarışlara katılanlar, İçmeler açıklarında mücadele etti.

İki günü takım yarışları olmak üzere sekiz yarış gününde sporcuların en iyi dereceyi elde etmek için yelken açtığı şampiyonaya 61 ülkeden 276 sporcu katıldı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, gençlerin bir araya gelerek sevgiye ve dostluğa yelken açtığını söyledi.

Tavlı, Türk misafirperverliğini, Muğla'nın spor turizmi potansiyelini ve eşsiz güzelliklerini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ise Türk sporcularının uluslararası organizasyonlarda başarılar elde ettiğine dikkati çekti.

Baykan, "Bugün çok mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde optimistte ilk altın madalyasını kazandı. Bu madalyayı Medine Havva kızımızla kazandık. Bizim için çok önemli başarı." dedi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da Türk sporuna yakışan bir ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

"Kendi sularımızda, evimizde takımımızla dünya dördüncülüğü ve optimist sınıfında ilk altın madalyayı aldık." diyen Akdurak, "Bu başarıda emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

IODA Başkanı Kevin Whitcraft de güzel bir organizasyon olduğunu ve güzel yarışlar yapıldığını kaydetti.

Dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi

Optimist genel sıralamada Tayland'dan Weka Bhanubandh birinci, Amerika'dan James Pine ikinci, İtalya'dan Francesco Carrieri de üçüncü oldu.

Türk sporcu Medine Havva Tatlıcan'ın birinci olduğu kızlar kategorisinde ise Yunanistan'dan Chrysoula Kanellou Kokkinaki ikinci, Brezilya'dan Joana Freitas üçüncü oldu.

Takım yarışlarında da Amerika birinci, Ukrayna ikinci ve İsveç üçüncü oldu.

Törende, farklı kategorilerde ödül ve çeşitli hediyeler verildi. Ödül alan Ukraynalı sporcular, üzerinde İngilizce "Savaşa hayır" yazılı ülke bayrakları ile kürsüye çıktı.

Sporculara ödülleri, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykam, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak ile IODA Başkanı Kevin Whitcraft tarafından verildi.