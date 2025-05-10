Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
Duraktaki metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı: 2'si ağır 14 yaralı

İstanbul'da 2 metrobüs çarpıştı! 3'ü ağır 13 yaralı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var

Bodrum'da Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Bodrum'da Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası Heyecanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları Bodrum'da başladı. 50'den fazla sporcunun katıldığı organizasyona yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları Bodrum'da başladı.

Bodrum Motosiklet Kulübü'nün ev sahipliğinde Gündoğan Halk Sahili'nde düzenlenen yarışmaya, bölge sakinleri de yoğun ilgi gösterdi. Mahalle sakinleriyle yerli ve yabancı turistler, yarışmayı yakından takip etti. 50'den fazla sporcunun katılacağı yarışların ilk gününde motosurf ve su jeti yarışları gerçekleştirildi. Pazar günü de motosurf ve flyboard yarışları yapılacak.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2025 yılındaki faaliyet programına yer alan Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası, yani 3 şampiyona bir arada bugün ve yarın Bodrum'da yapılıyor. Jetsurf'te 20'nin üzerinde sporcu yarışıyor, 22 kaydımız var. Flyboard kategorisinde 10'a yakın sporcumuz var. Su jetinde 20'ye yakın sporcumuz var. Yani 50'nin üzerinde bir yarışçı sayımız var. Türkiye Şampiyonası'nda sezonu Bodrum'da açmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bodrum Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Cevdet Erçik ise, 1 aydır bu organizasyona hazırlandıklarını ifade ederek, "MotoSurf ve jetinin de katılmasıyla beraber güzel bir organizasyon oluyor. Elimizden geldiğince sporcuları mutlu göndermek istiyoruz" diye konuştu.

Su jeti sporcusu Kaan Şanver da hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleyerek, "Bu spor aslında niş bir spor. Herkesin bir anda içine giremeyeceği, yakınından biri bu işin içindeyse kesinlikle aynı gün içinde girip başlayabileceği bir spor. Bu spor 6 kategoride oluşuyor. En düşük beygir güçlerinden, gençler kategorisinden ve profesyonel sporcuların olduğu 6 kategoride yarış düzenleniyor. Kapalı şamandıra parkurunda yapılan bir operasyon bu. O parkurun içinde 25 şamandıranın arasında slalom yaparak 15 turu tamamlıyorlar. Onun sonucunda da şampiyonlar belirleniyor. Benim hedefim her zamanki gibi şampiyonluk. Vazgeçemeyeceğimiz bir olay. İnşallah bugün de aynı duyguyu yaşarız" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.