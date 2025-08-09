Bodrum'da Sağlıklı Yaşam İçin Yüzme Etkinliği Düzenlendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Memorial Sağlık Grubu ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle, sağlıklı yaşam için yüzmenin önemine vurgu yapılan 'Sağlığa Kulaç At' etkinliği gerçekleştirildi. Profesyonel yüzücülerin ve sağlık çalışanlarının katıldığı etkinlikte, sağlıklı yaşam alışkanlıkları teşvik edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Sağlığa Kulaç At" etkinliği düzenlendi.
Memorial Sağlık Grubu, Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle Kumbahçe sahilinde düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Federasyonun açık su milli sporcularının yanı sıra, Memorial doktor ve çalışanları ile Bodrum'un profesyonel yüzücülerinin de kulaç attığı etkinlikte sağlıklı yaşam için yüzme sporunun önemine dikkat çekildi.
Organizasyonu engelli yüzücü Sümeyye Boyacı, açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, oyuncu Selin Türkmen ile müzisyen Bora Gencer gibi isimler de izledi.
Memorial Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlığın yalnızca tedaviyle değil, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla da korunduğunu belirtti.
Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreteri Seçkin Renklibay da yüzme sporunu yaşam biçimi haline getirmek istediklerini kaydetti.
Etkinlik, madalya töreninin ardından sona erdi.