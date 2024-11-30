Bodrum'da Kuşak ve Yol Yelken Yarışları'nın Son Ayağı Tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları'nın (Belt and Road İnternational Regatta) dördüncü ve son ayak organizasyonu tamamlandı.

Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te başlatılan Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında düzenlenen yarışlar, J70 sınıfında gerçekleştirildi.

İlk etabı Çin'de, ikinci etabı Malezya'da, üçüncü etabı Hırvatistan'da ve son ayağı Bodrum'da yapılan yarışlara katılanlar, Akyarlar Mahallesi'ndeki Aspat mevkisi açıklarında yelken açtı.

Bodrum Denizcilik ve Yelkencilik Spor Kulübünün (BDYSK) ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez yapılan yarışlara, ikisi Çin'den toplam 13 ekipte 60 sporcu katıldı. Sporcular üç yarış gününde farklı hava koşullarında mücadele etti.

Çekişmeli geçen yarışlarda, teknelerin birbirine yakın seyrettiği başlangıç hattı ve şamandıra dönüşlerinde heyecanlı anlar yaşandı.

Yarışlarda "Ameera Jet" isimli teknenin ekibi birinci, "Orient Jr" ekibi ikinci, "Sail Fast Racing" ekibi de üçüncü oldu.

Yarışların tamamlanmasının ardından sporcuların ve görevlilerin konakladığı otelde ödül töreni düzenlendi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Zhou Meifen'ın da katıldığı törende, Türkçe ve Çince şarkılar seslendirildi, Bodrum yöresi halk oyunları gösterisi yapıldı.

Törende, dereceye girenlere kupaları verildi.