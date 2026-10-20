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Bodrum'da düzenlenen e-Foil yarışında 18'i yabancı 28 sporcu mücadele etti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Motosiklet Kulübünün desteğiyle düzenlenen Efoil Racing League organizasyonunda elektrikli sörf tahtalarıyla 18'i yabancı 28 sporcu mücadele etti. Üç gün süren etkinlik ödül töreniyle tamamlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Uluslararası Motojet (e-Foil) Yarışması'na ev sahipliği yaptı.

Bodrum Motosiklet Kulübünün desteğiyle düzenlenen Efoil Racing League organizasyonunda su sporu tutkunları, elektrikli sörf tahtalarıyla performans sergiledi.

Etkinlikte 18'i yabancı olmak üzere 28 sporcu mücadele etti.

Su sporlarının yenilikçi ve dinamik yüzünü yansıtan buluşmada sporcular, Bodrum'un koylarında izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

İlçede 3 gün süren etkinlik, düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

Yarışmada erkekler ve kadınlar kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler

1. Justin Chait

2. Manel Arpa

3. Mike Verkolen

Kadınlar

1. Laura Jil Kurmann

2. Selin Pişkiner

3. Lola Arpa

Kaynak: AA
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